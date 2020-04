सुनिये सरकार, कोटा में फंसे छात्र क्या कह रहे, कितनी दिक्कत में हैं

Ranchi: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में जारी लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में छात्र, मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं. जहां इन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. खाने-पीने से लेकर रहने तक की समस्या हो रही है.

कोटा में फंसे छात्रों की तकलीफ झारखंड सरकार तक पहुंचाने की न्यूज विंग ने कोशिश की है. राज्य के छात्र बड़ी संख्या में राजस्थान के कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं. फिलहाल लॉकडाउन में फंसे छात्रों ने अपनी परेशानी न्यूज विंग से साझा की है. साथ ही वहां फंसे छात्रों ने #SendUsBackHome कैंपेन चला रखा है, उनके मैसेज को भी हम प्रकाशित कर रहे हैं, ताकि ज्यादा-से-ज्यादा छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंच सके.

वैजयंती चौधरी, सरायकेला-खरसावां

Sir, we are stuck in kota since a long time, we are not provided with proper food and other facilities from our hostel, it is difficult to stay here. Please send us back home. We cannot survive here.

(सरायकेला-खरसावां के रहनेवाली छात्रा वैजयंती चौधरी ने लिखा है कि हमलोग लम्बे समय से यहां फंसे हुए हैं. हमारे हॉस्टल में ना ही सह ढंग से खाना मिल रहा है और ना ही दूसरी सुविधा. यहां रहना बहुत मुश्किल है. कृप्या हमें वापस घर भेज दिजिये.)

कृति खंडेलवाल, गिरिडीह

सर, मै यहां कोटा मै पढ़ती हूं, और अब अपने घर वापस नहीं जा पा रही. यहां रहने और खाने की भी दिक्क़त आ रही है. दूसरे सभी राज्य अपने बच्चों को बस की फैस्लिटी से वापस ले जा रहे हैं. अब हम बच्चों को भी झारखण्ड सरकार की तरफ से मदद की उम्मीद है. यहां बहुत बच्चे झारखण्ड से हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं, कृपया इस बात पर ध्यान दें.

तनिशा बंसल, रामगढ़

I m stuck at kota away from my home. Breakfast is not available and only few girls are now in my hostel.Im very scared.Milk is also given in2-3 days. Please help me to return my home jharkhand.

(रामगढ़ के भुरकुंडा की मूल निवासी तनिशा जो फिलहाल कोटा में फंसी हैं, उन्होंने अपने मैसेज में लिखा है कि, मैं घर से दूर कोटा में फंसी हुई हूं. सुबह का नाश्ता भी नहीं मिलता, हॉस्टल में कुछ ही लड़कियां बची है. मुझे बहुत डर लग रहा है. दो-तीन दिनों पर दूध मिलता है. कृप्या कर मेरे घर झारखंड वापस जाने में मेरी मदद करें.)

साक्षी सिन्हा

Plss humen bhut prblm ho rahi h kya sari politics rules humare liye h jinko jana tha personal gadiyo se unke parents lke Chle gye humare parents aa nhi sakte up gov ne bheji gadi kya humari gov Etna ni kr sakti ab to or depressed ho rhe…..

(प्लीज, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है. क्या सारी पॉलिटिक्स, रूल्स हमारे लिये है. जिनको जाना था पसर्नल गाड़ियों से उनके पैरेंट्स लेकर चले गये. हमारे पैरेंट्स नहीं आ सकते. यूपी गवर्नमेंट ने गाड़ी भेज, क्या हमारी सरकार इतना भी नहीं कर सकती. अब तो और डिपरेस हो रहे हैं.)

विजय यादव प्रसाद, गिरिडीह

मैं मुंबई में फंसा हुआ हूं.

आयुष गुप्ता

मैं झारखंड से हूं, मैं अपने घर जाना चाहता हूं. कृप्या कर हमें भी समान सुविधा दी जाये. हम लॉकडाउन का सम्मान करते हैं, लेकिन जब यूपी की सरकार अपने छात्रों की मदद कर सकती है, तो झारखंड की क्यों नहीं.

शुभांगी

सर, हमलोग कोटा में फंसे हुए हैं. हम अपनी सरकार से चाहते हैं कि हमें घर वापस भेजे. परिस्थितियां दिन-ब-दिन बिगड़ रही है. प्लीज हमारी मदद करें.

रितेश कश्यप

झारखंड सरकार से बड़ी निराशा हुई है. हर राज्य अपने फंसे छात्रों की मदद कर रहा है. लेकिन झारखंड सरकार अपनी ही राजनीति में व्यस्त है. बहुत सारे छात्र यहां फंसे हैं, प्लाजी हमारी मदद किजिये.

राहुल राज

प्लीज हमें बचा लिजिये.

प्रीति

दूसरे राज्यों की सरकार आगे आ रही है. हम झारखंड के छात्रों को भी मदद की जरुरत है.

नेहा

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से छात्रों की वापसी हुई. मैं झारखंड सरकार से भी यही पहल करने का अनुरोध करती हूं क्योंकि चीजें हमारे लिए उचित नहीं हैं, हम भी पीड़ित छात्र हैं.

