Himachal Pradesh: किन्नौर लैंडस्लाइड में लापता बस का मलबा मिला, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Himachal Pradesh : किन्नौर में बुधवार को हुए लैंडस्लाइड में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है. हादसे का शिकार हुई एचआरटीसी की बस का पता चल गया है. रेस्क्यू टीम और आईटीबीपी के जवानों ने बस के कल पुर्जे बरामद किए हैं. गुरुवार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरु कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें : हाईवे पर टोल प्लाजा से परेशान हैं तो थोड़ा इंतजार करें, मिलेगी मुक्ति

#Kinnaur landslide update: Wreckage of the Bus found by ITBP troops of 17, 18 & 43 Battalions at first light (0525 Hrs) at approx 500 meters below the road & 200 meters above Sutlej river. 1 more dead body retrieved. Total 11 dead bodies retrieved till now.#kinnaurlandslide pic.twitter.com/8VuQM2dtz0

advt

— ITBP (@ITBP_official) August 12, 2021