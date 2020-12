रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक का बहिष्कार करने पर हरदीप सिंह पुरी ने राहुल पर निशाना साधा

NewDelhi : खबर है कि रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक से बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बहिर्गमन कर गये. इसे लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी राहुल गांधी पर हमलावर हो गये. कहा कि वह 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की वर्षगांठ के अवसर की गंभीरता समझे बिना अन्य चीजों में व्यस्त थे.

Instead of observing the solemnity of the occasion & paying homage to the Indian armed forces for their spectacular victory in 1971, Rahul Gandhi is engaging in antics as he walked out of Defence Parliamentary Panel Meeting.https://t.co/b77sfpwU2t

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) December 16, 2020