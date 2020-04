ED ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का की 22.38 करोड़ की संपत्ति जब्त की

Ranchi: पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सात साल की सजा और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना होने के बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है.

ईडी द्वारा एनोस एक्का की आवासीय संपत्ति, जमीन, बैंक अकाउंट, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, वाहन, राइफल, पिस्तौल आदि के रूप में कुल 22.38 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गयी है.

Assets of Anosh Ekka, former Minister of Jharkhand in the form of residential properties, lands, fixed deposits, balances in bank A/cs, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patras, vehicles, rifles, pistols etc totaling to Rs.22.38 crore stands confiscated. https://t.co/fJd0REvfQJ

— ED (@dir_ed) April 23, 2020