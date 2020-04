Covid-19: राजस्थान में वायरस संक्रमण के 66 नये मामले, ओडिशा में 118 कोरोना पॉजिटिव

Jaipur/Bhubaneshwar: देश में देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29 हजार 435 हो गई है. इसमें 934 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 हजार 869 लोग ठीक हो चुके हैं. फिलहाल देश में 21 हजार 632 एक्टिव केस हैं.

वहीं राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के 66 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या मंगलवार सुबह बढ़कर 2328 हो गयी.

इसे भी पढ़ेंः#Covid-19: देश में मरीजों की संख्या 29 हजार से अधिक, मौत का आंकड़ा 934

राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह नौ बजे तक राज्य में 66 नये मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2328 हो गयी. 66 नये मामलों में कोटा में 19, जयपुर में 17, जोधपुर में 13, अजमेर में 11, टोंक में तीन व सीकर में एक नया रोगी शामिल है.

66 new #COVID19 cases have been reported; 13 from Jodhpur, 11 from Ajmer, 17 from Jaipur and 19 from Kota.

Cumulative positive cases in the state stand at 2328 now. 51 deaths reported till date: Rajasthan Health Department pic.twitter.com/7e1Sb0HsmE

— ANI (@ANI) April 28, 2020