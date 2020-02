CoronaVirus: वुहान से 324 भारतीयों को लेकर लौटा AirIndia का विशेष विमान, मानसेर स्थित केंद्र में रहेंगे सभी

New Delhi: कोरोना वायरस की दहशत के बीच वुहान से एयर इंडिया का विमान 324 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंचा.

423 यात्रियों की क्षमता वाले बोइंग B747 विमान ने शुक्रवार देर रात चीन के वुहान से उड़ान भरी थी और 324 भारतीय नागरिकों को लेकर शनिवार सुबह साढ़े सात बजे दिल्ली पहुंचा.

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि विमान में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पांच चिकित्सक सवार थे. इसके अलावा विमान में पैरा मेडिकल स्टाफ भी था, जिसके पास जरूरी दवाइयां, मास्क, ओवरकोट था.

इसके अलावा इंजीनियर्स और सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम भी इस फ्लाइट में मौजूद थी. विमान में पांच कॉकपिट क्रू सदस्य और 15 केबिन क्रू सदस्य मौजूद थे.

एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अश्वनी लोहानी ने शुक्रवार को बताया था कि, ‘‘विमान में कोई सेवा नहीं दी जाएगी. जो भी खाद्य पदार्थ होंगे वह सीट पॉकेट में रखे होंगे. चूंकि कोई सेवा नहीं होगी तो (चालक दल के सदस्यों और यात्रियों के बीच) कोई संपर्क भी नहीं होगा.’’

भारतीय सेना ने चीन के हुबेई प्रांत से लाए गए लोगों को अलग-थलग रखने के लिए दिल्ली के निकट मानेसर में एक केंद्र स्थापित किया है. सेना ने ऐसी व्यवस्था की है, जहां 600 लोगों के इलाज, देखभाल के लिए अलग से बिस्तर की व्यवस्था रहेगी.

Delhi: #CoronaVirus screening will be conducted by a team of doctors at Delhi Airport for all the 324 Indians who have arrived in the Air India special flight from Wuhan (China). Later on, if necessary, they will be put under medical observation. https://t.co/nhLnq2GIz8 pic.twitter.com/NgGep1mM6q

