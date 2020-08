देश में एक दिन में 55 हजार नये केस, कुल आंकड़ा 27 लाख के पार

New Delhi: देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 27 लाक को पार कर चुके हैं. भारत में यह महामारी तेजी से फैल रहा है. पुछले कुछ दिनों से लगातार 60 हजार से अधिक नये केस सामने आ रहे थे. जिसके बाद पिछले 24 घंटे में नये मामलों की संख्या में कमी आयी है.

एक दिन में कोरोना वायरस के 55 हजार नये केस सामने आये हैं. जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़ गयी है. वहीं 800 से अधिक लोगों ने इस वायरस की वजह से पीछले 24 घंटे में अपनी जान गंवा दी है. भारत में मृतकों की संख्या भी 52 हजार को छूने को है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोविड-19 के 55,079 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमण के मामले बढ़कर 27,02,742 हो गये हैं. वहीं 876 और लोगों की जान जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 51,797 हो गयी है.

Spike of 55,079 cases and 876 deaths reported in India, in the last 24 hours.

The #COVID19 tally in the country rises to 27,02,743 including 6,73,166 active cases, 19,77,780 discharged/migrated & 51,797 deaths: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/Sxky8lb11G

— ANI (@ANI) August 18, 2020