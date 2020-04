12 घंटे में बढ़े #Covid-19 के 302 नये केस, संक्रमितों का आंकड़ा 3374, तबलीगी जमात से जुड़े मामले देश में 30%

New Delhi: देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. देश में पिछले 12 घंटे में संक्रमण के 302 नये केस सामने आये हैं. वहीं इस बीमारी के कारण 77 लोगों की जान जा चुकी है.

Increase of 302 #COVID19 cases in the last 12 hours; Total number of #COVID19 positive cases rise to 3374 in India (including 3030 active cases, 267 cured/discharged/migrated people and 77 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/lpRhHeYEFb

