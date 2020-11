पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का किसानों से आग्रह, अमित शाह की अपील स्वीकार कर लें…

NewDelhi : पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रदर्शनकारी किसानों से आग्रह किया है कि वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अपील स्वीकर लें. उनकी एक निर्धारित स्थान पर शिफ्ट होने की बात मान लें. बता दें कि अमरिंदर सिंह ने किसानों के साथ जल्द से जल्द विचार-विमर्श करने की शाह की पेशकश पर यह प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बड़े पैमाने पर किसानों और राष्ट्र के हित में है.

Punjab CM Captain Amarinder Singh (in file photo) has urged farmers to reciprocate the Union Home Minister’s gesture by accepting his appeal to shift to a designated place, thus paving the way for early talks to resolve their issues: Punjab Chief Minister’s Office (CMO) pic.twitter.com/Q9OWI37Ap8

— ANI (@ANI) November 28, 2020