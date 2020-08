भारत में 24 घंटे में रिकॉर्ड 64 हजार से अधिक केस, 21 लाख के पार आंकड़ा

New Delhi: देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है. लगातार हजारों नये केस सामने आ रहे हैं. वायरस तेजी से पूरे देश में पैर पसार रहा है. पिछले 10 दिनों से ज्यादा से 50 हजार से अधिक केस सामने आ रहे हैं. और अब तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार 60 हजार से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं.

पिछले 24 घंंटे में देश में 64 हजार से ज्यादा केस सामने आये हैं. जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21 लाख को पार हो चुकी है. वहीं इस वायरस से मरने वालों की संख्या 43 हजार को पार कर चुकी है.

भारत में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 64,399 मामले सामने आये हैं. जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 21,53,010 पर पहुंच गयी है. वहीं इस वायरस से मरने वालों की संख्या 43,379 हो गयी है.

Single-day spike of 64,399 cases and 861 deaths reported in India, in the last 24 hours.

The #COVID19 tally rises to 21,53,011 including 6,28,747 active cases, 14,80,885 cured/discharged/migrated & 43,379 deaths: Ministry of Health pic.twitter.com/FGm4qSg63m

— ANI (@ANI) August 9, 2020