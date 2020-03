घबरायें नहीं, अब प्राइवेट लैब्स में भी होगी #Corona जांच, रेट है 4500 रुपये

New Delhi: देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले बढ़ने पर मान्यता प्राप्त प्राइवेट लैब्स को मंजूरी दे दी गयी है. इन्हें मंजूरी देने के बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) द्वारा प्राइवेट लैब्स को प्रत्येक जांच की कीमत 4,500 से 5,000 रुपये के बीच रखने की बात कही गयी है. वहीं साथ में यह भी अपील की गयी है कि खुद जाकर प्राइवेट लैब में टेस्ट ना करायें, डॉक्टर की सलाह पर ही टेस्ट करायें.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 जांच शुरू करने का इरादा रखने वाली प्राइवेट लैब्स के लिए मंगलवार को दिशानिर्देश जारी किये थे जबकि आइसीएमआर ने उनसे यह जांच मुफ्त करने की अपील की थी.

अधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई भी इसे मुफ्ते नहीं करना चाहता और यही कारण है कि निजी लैब को कोविड-19 के लिये हर जांच की कीमत 4,500 रुपये रखने को कहा जायेगा.

उनके मुताबिक प्राइवेट लैब्स कोरोना की जांच के लिए 4500 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकतीं. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक करीब 51 प्राइवेट लैब्स ने सरकार से संपर्क कर उन्हें इस श्वसन रोग के लिये जांच की इजाजत देने का अनुरोध किया है.

ICMR notifies detailed guidelines for #Covid_19 testing by private labs.

Maximum cost should not exceed Rs 4,500 – Rs 1,500 for screening test for suspect cases & additional Rs 3,000 for confirmation test

ICMR, however, has urged free or subsidized testing by private labs pic.twitter.com/2alVhwoVG4

— PIB India (@PIB_India) March 22, 2020