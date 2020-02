DelhiElection: वोटों की गिनती शुरू, शुरुआती रुझान में AAP आगे, BJP पिछड़ी

New Delhi: दिल्ली के सभी 70 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गयी है. इस चुनावी रण में कौन बाजी मारेगा यह आज साफ हो जायेगा. दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी आप और बीजेपी लगातार चुनाव में अपने जीत की बात कर रही है.

वहीं कांग्रेस भी इस रिजल्ट में चमत्कार होने की उम्मद लगाये बैठी है. खैर यह तो आज साफ हो ही जायेगा कि कौन सी पार्टी के हाथ में होगी दिल्ली की कमान.

वोटों की गिनती शुरू होते ही शुरुआती रुझान भी आने लगे हैं. इस शुरुआती रुझान में केजरीवाल दिल्ली में तीसरी बार सरकार बनाने की रेस में आगे दिख रहे हैं. तो वहीं बीजेपी पिछड़ी नजर आ रही है.

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia: We are confident of a win today because we have worked for people in the last 5 years. https://t.co/kBIW1zRSjH pic.twitter.com/eUuiVKSsk5

— ANI (@ANI) February 11, 2020