CoronaOutBreak: देश में कोरोना के 15712 पॉजिटिव केस, 507 की मौत

New Delhi: भारत में कोरोना संक्रमण जारी है. देश में लगातार इससे संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. इसके संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में तीन मई तक लॉकडाउन लागू है. बावजूद इसके कोरोना पर कुछ खास काबू नहीं पाया जा सका है.

भारत में कोरोना वायरस के 15712 मामले सामने आ चुके हैं. जबकी इस वायरस से अबतक कुल 507 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं 2230 मरीज जो कि कोरोना से संक्रमित थे वो स्वस्थ हो चुके हैं. फिर भी अभी देश में कोरोना के 12969 एक्टिव केस हैं.

COVID-19 cases in India cross 15,000, death toll at 507

तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने लोगों को भयभीत करके रख दिया है. जिस तरह से आंकड़ो में इजाफा हो रहा है वह सोचने वाली बात है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 1334 नये मामले सामने आये हैं. वहीं पिछले 24 घंटे में इस वायरस से संक्रमित 27 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं.

1,334 new cases, 27 deaths reported in the last 24 hours: Ministry of Health and Family Welfare https://t.co/F0NW1Ngm0C

