रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी पर हमला, पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

Mumbai: टीवी न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और एंकर अर्णब गोस्वामी पर बुधवार देर रात हमला हुआ. ये हमला उस वक्त हुआ, जब वो अपनी पत्नी के साथ रात में स्टूडियो से घर लौट रहे थे. जानकारी के मुताबिक अर्णब और उनकी पत्नी सामयाव्रता राय सुरक्षित हैं.

#UPDATE 2 people arrested in connection with the attack on Arnab Goswami & his wife. FIR registered by NM Joshi Marg Police station under sec 341 (Punishment for wrongful restraint) and 504 (Intentional insult with intent to provoke breach of the peace) of IPC: DCP Zone 3 #Mumbai https://t.co/zBarBKk4m6

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक दो अज्ञात लोगों ने उनपर हमला किया. मामले को लेकर पुलिस में शिकायत की गयी है, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

हमले की जानकारी देते हुए अर्णब गोस्वामी ने बताया, देर रात करीब 12 बजकर 15 मिनट पर हमला तब हुआ, जब वो अपनी पत्नी के साथ स्टूडियो से घर लौट रहे थे.

Written complaint submitted to police by Republic TV editor-in-chief Arnab Goswami, after he and his wife were attacked early this morning in Mumbai by 2 unknown persons while they were driving home from their studios. pic.twitter.com/wTU1Dau1lC

