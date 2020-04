ZoomApp से कर रहें ऑनलाइन वीडियो मीटिंग, तो हो जायें सावधान, उठायें एहतियाती कदम

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

अगर आप जूम एप के जरिये मीटिंग करते हैं, तो आप हर मीटिंग के लिए नयी यूजर आइडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें. इसके साथ ही, वेटिंग रूम को इनेबल करें. इससे हर यूजर मीटिंग में तभी एंट्री कर सकेगा, जब उसका संचालन करने वाला होस्ट मंजूरी देगा. ज्वाइंट बीफोर (join before host) को डिसेबल कर दें. स्क्रीन शेयरिंग बाई होस्ट ऑनली (Screen Sharing by host Only) को मंजूर करें. इसके साथ ही, अलाऊ रिमूव पार्टिसिपेंट्स टू रि-ज्वाइन (Allow removed participants to re-join) को डिसेबल करना होगा. सभी सदस्यों के मीटिंग ज्वॉइन करने के बाद उसे लॉक कर दें. रिकॉर्डिंग फीचर को रोक दें.