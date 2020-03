पोस्टर विवाद पर योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटकाः अदालत ने कहा- ये कानूनन सही नहीं

New Delhi: लखनऊ में सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगाए गए वसूली के पोस्टर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश यूपी सरकार को दिये हैं. जिसे योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

Supreme Court observes, and questions the way it (UP Government) had taken this ‘drastic’ step of putting details of alleged arsonists on hoardings, and said that it can understand the anxiety of the state but there is perhaps no law to back its decision. https://t.co/A6SPbAy4LK

