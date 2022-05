लेखक नीलोत्पल मृणाल पर 10 साल तक यौन शोषण का आरोप, FIR दर्ज: पीड़िता बोली, पुलिस से भी दिलवाई जाती थी धमकी

New Delhi : लेखक और युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नीलोत्पल मृणाल पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली 32 साल की महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. लेखक के खिलाफ दिल्ली के तिमारपुर पुलिस स्टेशन में बलात्कार का केस दर्ज हुआ है. महिला का आरोप है कि लेखक ने शादी का झाँसा देकर उससे 10 साल तक दुष्कर्म किया.

दिल्ली पुलिस ने ANI से कहा कि एक महिला की शिकायत पर लेखक के खिलाफ तिमारपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है. घटना की जाँच चल रही है. रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी FIR में ये भी कहा है कि एक पुलिस अधिकारी ने भी उस लेखक पर केस दर्ज करने को लेकर धमकाया है.

Delhi | A rape case registered in Timarpur Police Station area. FIR, filed on the basis of a woman’s complaint, states that author Nilotpal Mrinal raped her for 10 years under the pretext of marriage: Delhi Police

— ANI (@ANI) May 9, 2022