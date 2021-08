World Youth Championships: भारतीय तीरंदाजों ने पोलैंड में रचा इतिहास, 3 गोल्ड जीते

New Delhi : पोलैंड में चल रहे विश्व तीरंदाजी यूथ चैंपियनशिप में शनिवार को भारतीय तीरंदाजों ने इतिहास रच दिया. अंडर-18 महिला तीरंदाजों ने तुर्की को हराकर भारत को गोल्ड पदक जिताया है. भारतीय महिला टीम ने फाइनल में तुर्की को 228-216 से हराया. प्रिया गुर्जर, परनीत कौर और रिधु वर्षिणी सेंथिलकुमार की तिकड़ी ने फाइनल में धूम मचाई है. ना सिर्फ महिलाओं की टीम बल्कि पुरुषों की कंपाउंड टीम ने भी गोल्ड पदक पर कब्जा किया है.

इसे भी पढ़ें :कोरोना काल में अनाथ हुए मासूमों की मदद को शुरू हुई पहल, PM Care for Children Scheme से मिलेगा सहारा

आपको बता दें कि प्रिया गुर्जर, परनीत कौर और रिधु वर्षिणी सेंथिल कुमार की तिकड़ी ने 10 अगस्त को कैडेट कंपाउंड महिला टीम स्पर्धा में 2160 में 2067 का स्कोर हासिल किया था और शीर्ष स्थान पर रही थीं. भारतीय खिलाड़ियों का यह स्कोर विश्व रिकॉर्ड से 22 अंक अधिक है. इससे पहले अमेरिकी टीम ने 2045 का स्कोर किया था.

3rd 🥇 for 🇮🇳!!!

advt

🇮🇳’s Cadet Compound Mixed Team of #PriyaGurjar & #KushalDalal defeated USA 🇺🇸 by 155-152 to win a 🥇 at the World Archery Youth Championships, Poland

Many Congratulations to the Duo!!#WAYC2021 #Archery pic.twitter.com/TqWN84SlQ5

— SAIMedia (@Media_SAI) August 14, 2021