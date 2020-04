दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी मुंबई के धारावी में कोराना का एक और पॉजिटिव केस मिला, मुंबई की चिंता बढ़ी

Mumbai: एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई का धारावी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है. घनी आबादी वाले मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की मौत के एक दिन बाद ही गुरुवार को दूसरा केस सामने आया है. इसके बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का खतरा और बढ़ने की आशंका हो गई है.

मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस का जो दूसरा मामला सामने आया है वो बीएमसी सेनिटाइजेशन वर्कर है. 52 वर्षीय इस शख्स की कोरोनो वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

Second #COVID19 case confirmed in Dharavi, Mumbai. A 52-year-old BMC sanitization worker has been found positive for the virus, he resides in the Worli area but was posted at Dharavi for cleaning: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) official #Maharashtra pic.twitter.com/mONNscpo81

हालांकि, पीड़ित मुंबई के वर्ली इलाके का रहने वाला है लेकिन उसकी तैनाती धारावी में सफाई कार्य के लिए थी. बीएमसी (बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है. उसकी स्थिति अभी स्थिर बनी हुई है. उसके परिवार के सदस्यों और 23 सहकर्मियों को भी क्वॉरंटीन करने की सलाह दी गई है.

कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है. राज्य में 338 लोग इससे पीड़ित हैं. इसके बीच धरावी में एक दिन के भीतर दो मामले सामने आने और एक शख्स की मौत होने से महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है.

The 52-year-old man who tested positive had developed symptoms and was advised by BMC officials to get treatment. His condition is stable. His family members & 23 colleagues have been advised to quarantine: Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) official https://t.co/Yp2CBrE91d

— ANI (@ANI) April 2, 2020