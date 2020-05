सोलापुर से झारखंड लौटे रहे मजदूरों की बस दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर समेत चार की मौत-15 घायल

Yavatmal (Maharashtra): देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच लॉकडाउन का चौथा फेज जारी है. इस लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला भी जारी है. इस बीच एकबार फिर प्रवासी मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं.

ताजा मामला महाराष्ट्र के यवतमाल का है. जहां मजदूरों से भरी एक बस का एक्सीडेंट हो गया. इस दुर्घटना में ड्राइवर समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताये जा रहे हैं.

खबर है कि प्रवासी मजदूरों से भरी बस महाराष्ट्र के सोलापुर से झारखंड की ओर जा रही थी. स्टेट ट्रांसपोर्ट की ये बस यवतमाल के आरणी तहसील में हादसे का शिकार हो गई है.

Maharashtra: 4 migrant workers killed, 15 injured after a bus they were travelling in crashed into a truck, in Yavatmal, early morning today. The bus was travelling from Solapur to Jharkhand. pic.twitter.com/kEURdmqTOx

— ANI (@ANI) May 19, 2020