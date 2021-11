फेसबुक की लत छुड़ाने के लिए थप्पड़ जड़ने के लिए नौकरी पर रखा महिला को, एलन मस्क को पसंद आया नुस्खा, देखें VIDEO

New Delhi : अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और दिन भर में कई घंटे फेसबुक आदि सोशल साइटस पर गुजारते हैं तो ये नुस्खा आपके काम आ सकता है. दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति टेस्ला के मालिक एलन मस्क को तो ये मजेदार नुस्खा पसंद आया है उन्होंने इसे शेयर किया है. इसके बाद से इसका वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.

ये नुस्खा है कि जब भी फेसबुक आप फेसबुक ओपन करें, कोई आपको थप्पड़ मार दे. सोचिए आपको कैसा लगेगा. हालांकि फेसबुक से अपनी लत को छुड़ाने के लिए एक शख्स ने ऐसा किया है. ये शख्स मनीष सेठी है जो एक भारतीय-अमेरिकी उद्यमी हैं. उनकी कंपनी पावलोक जिम, मेडिटेशन से जुड़े डिवाइस बनाती है.

मनीष ने अपनी फेसबुक की लत को छुड़ाने के लिए एक महिला को नौकरी पर रखा है. इस महिला का नाम कारा है. मनीष जब भी फेसबुक को खोलने की कोशिश करते हैं, कारा उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ देती है.

इस काम के लिए कारा को 8 डॉलर (करीब 600 रुपए) प्रति घंटे मिलते हैं. फेसबुक की लत छुड़ाने वाली इस अजीबो-गरीब नौकरी पर एलन मस्क ने रिएक्शन दिया है.

जब दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने इस वायरल खबर पर रिएक्शन दिया, तो यह सबके सामने आ गई. मस्क ने इस घटना को शेयर करते हुए फायर की इमोजी बनाई.

जैसे ही मस्क ने इसे शेयर किया तो मनीष सेठी इस पर रिप्लाई भी किया. उन्होंने लिखा कि इस तस्वीर में लड़का मैं ही हूं. एलन मस्क के शेयर करने के बाद शायद मेरी रीच अब ज्यादा हो जाएगी.

मनीष 9 साल से फेसबुक की लत को छुड़ाने के लिए थप्पड़ वाला प्रयोग कर रहे हैं. उन्होंने कारा को 2012 से नौकरी पर रखा है. सेठी ने 2012 के विज्ञापन में लिखा था, “जब मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, तो आपको मुझ पर चिल्लाना होगा या जरूरत पड़ने पर मुझे थप्पड़ मारना होगा.”

The story of Maneesh Sethi, the computer programmer who hired a woman to slap him in the face every time he used Facebook, resulting in massive productivity increase [read more: https://t.co/Q5fKjYtFSo] pic.twitter.com/d8pnt3Jd8k

— Massimo (@Rainmaker1973) November 10, 2021