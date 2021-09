पत्नी ने भेजा पति के बॉस को लेटर, लिखा- जल्दी ऑफिस बुलाओ नहीं तो टूट जाएगी शादी

New Delhi : कोरोना महामारी ने लोगों के जीने, पढ़ने और काम करने के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है. ऑनलाइन एजुकेशन (Online Education) और वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) का चलन हो गया. लेकिन इसके लंबा खिंचने की वजह से अब कुछ लोग इससे ऊब गए हैं. ऐसा ही एक मजेदार लेटर सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति के ऑफिस वालों से गुहार लगाई है कि उसका वर्क फ्रॉम होम खत्म दिया जाए. ये लेटर देश के जाने माने उद्योगपति हर्ष गोयनका (Harsh Goenka) ने अपने ट्विट्टर से शेयर किया है.

इसे भी पढ़ें :जमशेदपुर : दंपती से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट, विरोध करने पर की फायरिंग

उद्योगपति हर्ष गोयनका अक्सर अपने ट्वीट को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक बार फिर से उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक महिला का लेटर शेयर किया जिसमें वो अपने पति को ऑफिस में बुलाने की गुहार लगा रही थी. गोयनका ने इसे मजाकिया लहजे शेयर करते हुए लिखा कि पता नहीं मैं उसे इसका कैसे जवाब दूं.

इसे भी पढ़ें :मानगो से लापता बच्चे का शव कुमरूम पहाड़ी से बरामद

Don’t know how to respond to her…. pic.twitter.com/SuLFKzbCXy

— Harsh Goenka (@hvgoenka) September 9, 2021