Twitter पर क्यों ट्रेंड कर रहा #गद्दार_मोदी_लुटेरा_है और #पप्पू_तो_गद्दार_है

NewsWing Desk : #Twitter भी कमाल की चीज है. कहते हैं यहां पढ़े-लिखे लोग बसते हैं. पर, उनके कारनामों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता. बुधवार को ट्विटर पर दो विषय (ट्विटर पर इसे हैशटैग कहते हैं) ट्रेंड कर रहा है. पहला #गद्दार_मोदी_लुटेरा_है (34 हजार से अधिक ट्विट के साथ) और दूसरा #पप्पू_तो_गद्दार_है (53 हजार से अधिक ट्विट के साथ).

नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी, जिन्हें विरोधी पप्पू कह कर मजाक उड़ाते हैं, कांग्रेस के महासचिव. हैशटैग की भाषा निम्न स्तर का नहीं है. खैर, कोई क्या करे, यह सब जिन लोगों ने शुरु किया है, अब उनके सिर ही पड़ रहे हैं.

तो बात ट्रेंड की करें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार और लुटेरा बताने की वजह पर आइये जान लेते हैं. इसकी वजह है मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये का एक्साईज ड्यूटी बढ़ाया जाना. मोदी सरकार ने कोरोना काल में सरकार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह कदम उठाया है. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बढ़ोतरी का असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा. कंपनियों से लिया जायेगा. पर लोग सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं हैं. और इसका विरोध कर रहे हैं.

कुछ लोग इसे in Day light robbery मतलब दिन दहाड़े डाका डालना कह रहे हैं. तो कुछ लोग सस्ते क्रूड ऑयल के दाम बताते हुए फैसले की आलोचना करने में लगे हैं. तो किसी ने मोदी जी के 23 मई 2012 के उस ट्विट को निकालकर पोस्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए यूपीए सरकार की आलोचना की थी.

अब बात राहुल गांधी की करें. तो पहली बात तो राहुल गांधी को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है. वही आपत्तिजनक है. कांग्रेस पार्टी ने कई बार इस शब्द पर आपत्ति भी दर्ज की है.



लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को भी इसकी आलोचना करके इसे बंद करनी चाहिए. नहीं तो किसी दिन उनके बारे में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किये जाने लगेंगे और वो कुछ नहीं कर पायेंगे.

His Pidis will do so much to launch & relaunch him with intellectuals like Raghuram & Abhijit Banerjee. He ends the day praising anti-India “journalists” spreading Pakistani ISI propaganda. Nah, you can’t train a donkey to become a horse. #पप्पू_तो_गद्दार_है pic.twitter.com/hWVtNwHu3N

— गीतिका🚩 (@ggiittiikkaa) May 6, 2020