MS DHONI को CSK ने अगले सीजन में रिटेन नहीं किया तो क्या करेंगे, ब्रैड हॉग ने की भविष्यवाणी

New Delhi : आइपीएल 2022 के लिए बीसीसीआई मेगा ऑक्शन करायेगी. इस आक्शन में आईपीएल के हर फ्रेंचाइजी को चार खिलाड़ियों को रिटेन करने की परमिशन दी गई है. अगले सीजन में आइपीएल में 8 की जगह 10 टीमें खेलती नजर आएंगी. अब पुरानी फ्रेंचाइजी किन-किन खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी जाहिर है इस पर सबसे ज्यादा क्रिकेट फैंस की नजर टिकी रहने वाली है.

खासतौर पर टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को लेकर सबमें उत्सुकता बनी रहेगी. सीएसके उन्हें रिटेन करती है या नहीं ये बात बहुत से लोग जानना चाहेंगे. इसकी सबसे बड़ी वजह धौनी की बढ़ती हुई उम्र और उनकी फॉर्म भी है.

अब सीएसके अपने सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को अगर रिटेन नहीं करती है तो इस टीम के साथ उनका भविष्य क्या होगा इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर ब्रैड हॉग ने अपनी राय दी है. उन्होंने कहा कि आइपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले अगर सीएसके फ्रेंचाइजी महेंद्र सिंह धौनी को रिटेन नहीं भी करती है तो वो टीम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और टीम के कोच बन जाएंगे. हॉग ने कहा कि, धौनी सीएसके को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं और वो इस टीम के महाराजा हैं.

दरअसल ब्रैड हॉग से ट्विटर पर एक फैन ने पूछा कि, अगर एमएस धौनी को सीएसके अगले सीजन के लिए रिटेन नहीं करती है तो क्या इसके बाद क्या होगा ? इसका जवाब देते हुए हॉग ने लिखा कि, एम एस धौनी सीएसके को नहीं छोड़ रहे हैं. वो इस फ्रेंचाइजी के महाराजा हैं और रिटेन नहीं किए जाने की सूरत में वो कोचिंग रोल में आएंगे.

MS Dhoni is not leaving @ChennaiIPL He is the Maharaja of the franchise. He will transition into a coaching role. #IPL https://t.co/DtCmjtEk6c

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) July 5, 2021