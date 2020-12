एक्टर अनिल कपूर ने ऐसा क्या कहा था जिसके लिए इंडियन एयर फोर्स से मांगनी पड़ी माफी

Mumbai: बॉलीवुड एक्टपर अनिल कपूर (Anil Kapoor) नेटफ्लिरक्स पर आनेवाले शो ‘AK vs Ak’ को लेकर खबरों में है. शो का ट्रेलर लॉन्च होने के बाद इस पर खूब हंगामा हुआ. भारतीय वायुसेना ने शो के एक सीन पर आपत्तिो जताते हुए सीन हटाने को कहा था. अब इसपर अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में वे वायुसेना की भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं.

इसे भी पढ़ें :मनेरगा : मजदूरी बढ़ाने के साथ 900 लाख मानव दिवस सृजित करना चाहती है हेमंत सरकार

अनिल कपूर ने अपने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर कहा, एके वर्सेज एके’ के ट्रेलर ने कुछ लोगों को नाराज कर दिया है. जैसा कि मैंने अस्वाभाविक भाषा का उपयोग करने के दौरान भारतीय वायुसेना की वर्दी पहन रखी है, मैं ईमानदारी से किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए विनम्र माफी की पेशकश करना चाहता हूं.

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) December 9, 2020

आगे उन्होंने वीडियो में कहा, मैं बस कुछ संदर्भो को बयां करना चाहता हूं, ताकि आप यह समझ सकें कि इस तरह से चीजें कैसे आईं. मेरी फिल्म में मेरा चरित्र वर्दी में है, क्योंकि वह एक अभिनेता है, जो एक अधिकारी की भूमिका निभा रहा है. जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का किडनैप हो चुका है तो वह इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है.” उन्हों ने कहा कि IAF के अपमान का कोई इरादा नहीं था.

इसे भी पढ़ें :झुमरीतिलैया बाजार समिति के परिसर में लगी आग, लाखों का नुकसान

वहीं, वायु सेना की इस आपत्ति पर नेटफ्लिक्स इंडिया ने भी जवाब दिया था. उन्होंकने ट्वीट कर कहा था, ‘माननीय @IAF_MCC, हमारा इरादा कभी भी भारत के सशस्त्र बलों का अनादर करने का नहीं होगा. AK vs AK एक फिल्म है जिसमें अनिल कपूर और उनके सह-कलाकार अभिनेता के रूप में अपने ही किरदार निभा रहे हैं.’ नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक और ट्वीट में लिखा था,’ फिल्मर के किसी भी बिंदु पर फिल्म भारतीय वायु सेना या हमारे सशस्त्र बलों को नहीं दर्शाया गया है. हम अपने राष्ट्र की रक्षा करने वाले वीर जवानों का बहुत सम्मानन करते हैं.’

At no point does the film represent the Indian Air Force or our Armed Forces. We have nothing but the highest respect for the brave people protecting our nation.

— Netflix India (@NetflixIndia) December 9, 2020