पश्चिम बंगाल के गवर्नर का बड़ा आरोप, कहा- सर्विलांस पर है राजभवन

Kolkata. पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है. राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से आमने सामने हैं. 15 अगस्त को राजभवन में आयोजित टी पार्टी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गैर मौजूदगी जहां सुर्खियों में रही वहीं, राज्यपाल ने रविवार को आरोप लगाया कि राजभवन की निगरानी की जा रही है.

राजभवन की निगरानी का आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्‍य में अराजकता का माहौल है. उन्होंने कहा कि राजभवन की निगरानी की जा रही है और इससे संस्था की शुचिता कम हो रही है.

The vacant seat meant for CM @MamataOfficial at celebration of Independence Day at Raj Bhawan speaks volumes -has created unwholesome situation that is not in sync with rich culture and ethos of WB. There is just no rationale for this unbecoming stance. pic.twitter.com/w0vLBOXTCc

— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) August 15, 2020