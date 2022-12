Weather Updates: उत्तर भारत में कोहरे का कहर, यूपी में रात्रि बस सेवा पर रोक, कई ट्रेनें निरस्त, उड़ानें डायवर्ट

New Delhi : उत्तर भारत में भीषण ठंड ने दस्तक दे दी है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने रेड और येलो अलर्ट जारी किया है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत कई इलाकों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा. दृश्यता कम होने से सड़क हादसों में पंजाब में पांच, तो यूपी में तीन लोगों की मौत हुई.

Due to bad weather in Chandigarh, Varanasi and Lucknow, flights are returned back/diverted to Delhi (03 flights). Visibility of Delhi airport is normal, flight operations are smooth: Delhi International Airport Limited (DIAL)

— ANI (@ANI) December 20, 2022