Weather Update : दिल्ली-NCR में ठंडी हवाओं का सितम, पंजाब-हरियाणा में भी शीतलहर से ठिठुरन

New Delhi : उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है. दिल्ली-एनसीआर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, हालांकि घने कोहरे से मामूली राहत है. वहीं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बरकरार है. मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिनों में कई राज्यों में बर्फीली हवाओं का और सितम देखने को मिलेगा.

देश के कई राज्यों में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है. उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह के वक्त कोहरे के चलते विजिबिलिटी में कमी देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में अगले 24 घंटे घने से घना कोहरा नजर आ सकता है. इन राज्यों में यही स्थिति अगले 4 दिनों तक जारी रह सकती है.

Severe cold wave conditions persist in the national capital and the minimum temperature is expected to remain at 7 degrees Celsius. Pictures from Minto Road, Delhi. pic.twitter.com/Sd9pQ12rK3

