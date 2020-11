वाटर कैनन,  आंसू गैस के गोले भी डिगा नहीं पाये, किसान रात भर जमे रहे, दिल्ली कूच को तैयार…

NewDelhi : खबर है कि किसान बिल के खिलाफ पंजाब-हरियाणा के किसान का हल्ला जारी है. किसान दिल्ली बॉर्डर पर आज भी जमे हुए हैं. दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. दिल्ली प्रशासन किसानों का दिल्ली कूच रोकने के लिए तत्पर है. जानकारी है कि किसान अपने साथ महीने भर का राशन लेकर चले हैं.

Haryana: Farmers participating in ‘Delhi Chalo’ protest march, stay for the night at the toll at Panipat Highway.

A farmer, Robindeep Singh says, “We are carrying food enough to last a month, we have stove & other kitchen items. We are also carrying blankets to brave the cold.” pic.twitter.com/PDziTPH6jw

