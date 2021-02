पत्नी साक्षी संग मुंबई में शादी समारोह में पहुंचे धौनी’ डांस वीडियो हुआ वायरल

Ranchi : भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी पिछले कुछ दिनों से मुंबई में हैं . वे वहां एक शादी में शिरकत करने भी पहुंचे. यह शादी धौनी की पत्नी साक्षी (Sakshi Dhoni) की एक दोस्त की थी. इसमें धौनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ पहुंचे और जमकर मस्ती भी करते हुए नजर आए.

सोशल मीडिया पर इस शादी के रिसेप्शन के कुछ वीडियोज जमकर वायरल हो रहे हैं.

Blessing your feed with morning dose of Happiness 💜#MSDhoni #Dhoni pic.twitter.com/JwZPUROZ8s

— MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) February 16, 2021