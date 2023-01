Warning : WHO ने किया बड़ा खुलासा, शराब की एक बूंद से भी हो सकता है कैंसर

Warning On Alcohol: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने दावा किया है कि शराब की पहली बूंद के सेवन से ही कैंसर का खतरा शुरू होता है. WHO की स्टडी में नए आंकड़ों को लेकर इस बात का खुलासा हुआ कि यूरोप में कैंसर के कारणों की वजह सिर्फ अल्कोहोल ही है और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो कम क्वांटिटी में शराब का सेवन करते हैं. स्टडी में ये बात भी कही गई कि ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि अल्कोहोल का कम मात्रा में सेवन करना शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है.

शराब की शौकीन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की भी समस्या देखने को मिली है. यूरोप की रीजनल कंसल्टेंट डॉ. कैरिना फेरेरा बोर्गेस ने कहा कि आप जितनी शराब का सेवन करते हैं, ये आपकी सेहत को उतना ही नुकसान पहुंचाएगी. डॉ. कैरिना के अनुसार तंबाकू उत्पादों के साथ ही शराब की बोतलों पर भी कैंसर से संबंधित मैसेज देने की आवश्यकता है.

सात प्रकार के कैंसर का खतरा

स्टडी में कहा गया है कि शराब पीने से सात प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इसमें थ्रोट कैंसर, लिवर कैंसर, कोलन कैंसर, माउब कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ऐसोफैगस कैंसर आदि शामिल हैं. ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि थोड़ी-थोड़ी शराब पीने से कुछ नहीं होगा. जो लोग कहते हैं कि इतनी मात्रा में ही शराब पीनी चाहिए, तो कुछ नहीं होगा, वह सब गलत है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी स्टडी में दावा किया है कि इथेनॉल (अल्कोहल) जैविक तंत्र के माध्यम से कैंसर की वजह बनता है. मतलब साफ है कि शराब कितनी ही महंगी क्यों न हो या फिर वह भले ही कम मात्रा में पी जाए, कैंसर का खतरा पैदा करती है. स्टडी में कहा गया है कि अधिक शराब का सेवन करने से कैंसर होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है.

