वाजिद खान की पारसी पत्नी का ससुराल पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप, कंगना  ने ट्वीट कर पीएमओ से पूछा

NewDelhi : दिवंगत संगीतकार वाजिद खान की पत्नी कमलरुख ने आरोप लगाया है कि वाजिद के देहांत के बाद उनके ससुराल वाले जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूलने के लिए कह रहे हैं. कमलरुख ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एंटी कन्वर्जन लॉ पर लंबा पोस्ट लिखा है. बता दें कि 1 जून 2020 को लंबी बीमारी के बाद वाजिद खान का निधन हुआ था. वाजिद के निधन के बाद उनकी पत्नी कमलरुख ने उनके परिवार पर आरोप लगाया है कि वे उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे है.

वाजिद की पत्नी पारसी हैं और वाजिद मुस्लिम थे. वाजिद का परिवार चाहता है कि वे मुस्लिम धर्म अपना लें, जिसका विरोध करते हुए कमलरुख ने उनके परिवार उत्पीड़न समेत आरोप लगाये हैं इस मामले में अब अभिनेत्री कंगना रणौत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. कंगना ने ट्वीट कर सीधा पीएमओ से सवाल पूछा है.

कंगना ने लिखा. इस देश में पारसी अल्पसंख्यक हैं. वह देश पर कब्जा करने नहीं आये थे. वह यहां तलाश में आये थे और उन्होंने बहुत आराम से भारत माता का प्यार मांगा था. इनकी छोटी सी जनसंख्या ने हमारे देश की सुंदरता, वृद्धि और आर्थिक मामलों में बहुत बड़ा योगदान दिया है.

Parsis are the genuine minority in this nation, they did not come as invaders they came as seekers and gently requested for mother India’s love. Their small population have hugely contributed to the beauty- growth and economy of this nation ( cont) https://t.co/5hkLcKSeEy

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 29, 2020