VizagGasLeak: 8 लोगों की मौत, 800 अस्पताल में भर्ती, हादसे को लेकर पीएम मोदी की आपात बैठक

Visakhapatnam आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जहरीली गैस के रिसाव से मरनेवालों की संख्या बढ़कर 8 हो गयी है. वहीं कई लोगों की हालत गंभीर बतायी जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक लोगों को रेस्क्यू करने का काम अब भी जारी है.

करीब 800 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ को छुट्टी दे दी गयी है, जबकि कईयों की स्थिति गंभीर है.

इधर पीएम मोदी ने गैस कांड पर आपात बैठक बुलाई है. जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहराज्य मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहे. वहीं आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि गैस को न्यूट्रालाइज कर दिया गया है.

बता दें कि घटना विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम गांव स्थित एलजी पॉलिमर इंडस्ट्री (LG Polymers Industry) की है. घटनास्थल पर राहत कार्य जारी है और बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है. वहीं घटना की जानकारी देते हुए डीजीपी दामोदर गौतम सवांग ने बताया कि जहरीली गैस को न्यूट्रालाइज कर दिया गया है.

Right now gas has been neutralised. One of the antidote is drinking a lot of water. Around 800 were shifted to hospital, many have been discharged. Investigation will be carried out to see how this happened: Andhra Pradesh DGP Damodar Goutam Sawang. #VizagGasLeak https://t.co/qIe0doOEmV

— ANI (@ANI) May 7, 2020