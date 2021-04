बंगाल चुनाव में कई जगहों पर हिंसक घटनाएं, सीआइएसएफ ने चलायी गोली, 4 मतदाताओं की मौत

Kolkata : बंगाल विधानसभा के लिए चौथे चरण में शनिवार को उत्तर बंगाल में कूचबिहार तथा अलीपुरदुआर जिलों तथा दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में 44 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है. चुनाव के दौरान कई जगहों से हिंसक घटनाओं की सूचनाएं आ रही हैं. वहीं दूसरी तरफ हिंसा की वारदातों पर नियंत्रण करने के लिए सीआइएसएफ को गोलियां भी चलानी पड़ी हैं.

जानकारी के अनुसार उत्तर बंगाल के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के पठानटोली में एक बूथ पर मतदान करने के लिए लाइन में खड़े लोगों पर गोली चलायी गयीं. इसमें 4 लोगों की मौत की खबर है. चुनाव आयोग ने कहा है कि गोली सीआइएसएफ ने चलायी थी.

वहीं हुगली जिला के चुंचुड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम बहुल इलाके में भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी पर हमला हुआ है. भाजपा के मीडिया सेल ने बयान जारी कर कहा है कि लॉकेट चटर्जी पर जिस ईश्वरबाग इलाके में हमला हुआ है, वह मुस्लिम बहुल इलाका है. बाहरी लोगों ने भाजपा सांसद पर हमला किया है.

#WATCH Bomb squad defuses country-made bombs found by police last night in Nanur, Birbhum district #WestBengal pic.twitter.com/NNIXAeY9ej

इस चरण के चुनाव में केंद्रीय मंत्री और बॉलीवुड के मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो और पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी तथा अरूप विश्वास के साथ-साथ माकपा के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती की राजनीतिक किस्मत का फैसला होगा. चौथे चरण के चुनाव ने निर्वाचन आयोग ने 44 निर्वाचन क्षेत्रों में 15,940 मतदान केंद्र बनाये हैं. यहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की कम से कम 789 टुकड़ियों को तैनात किया गया है.

#WATCH BJP leader Locket Chatterjee’s car attacked by locals in Hoogly during the fourth phase of West Bengal assembly elections #WestBengal pic.twitter.com/aQAgzWI94v

