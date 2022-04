JNU  में रामनवमी के दिन मांसाहार को लेकर हिंसक मारपीट, आइसा और ABVP  ने एक दूसरे पर दर्ज करायी FIR, देखें VIDEO

New Delhi : देश की सबसे चर्चित यूनिवर्सिटी जेएनयू हाल के कुछ वर्षों से पढ़ाई में उपलब्धियों के लिए कम और बेमतलब के विवादों के कारण ज्यादा चर्चा में रही है. यही वो कैंपस है जहां सरेआम देश विद्रोह के नारे लगे. कश्मीर की आड़ में आजादी-आजादी के नारे लगाये गये थे.

अभी एकदम ताजा मामले में रामनवमी के दिन रविवार शाम जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठन आइसा और हिंदूवादी छात्र संगठन एबीवीपी ने एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए हैं.

छात्र संगठनों के बीच ये झगड़ा तौर पर यूनिवर्सिटी मेस में मांसाहारी खाने को लेकर हुआ है. वामपंथी छात्र संगठनों का आरोप है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल की मेस में मांसाहारी भोजन का विरोध कर रहे थे.

लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि छात्र रामनवमी की पूजा कर रहे थे जिस पर वामपंथी छात्रों ने हमला किया.

#SOSJNU

Friends, ABVP does it again. First they tried to impose non veg ban to everybody in Kaveri Hostel, and when common students stood up against #FoodFascism, the Sanghi goons resorted to all out violence. Students are facing serious wounds. pic.twitter.com/ahcBljYhWg

— AISA (@AISA_tweets) April 10, 2022