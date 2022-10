Violence in Kolkata : मोमिनपुर इलाके में हिंसा के बाद दो समुदायों के बीच बढ़ा तनाव, केंद्रीय बल तैनात करने की मांग

Kolkata : मोमिनपुर इलाके में रविवार की रात दो समुदायों के बीच हिंसा हो गई. घटना के बाद तनाव पैदा हो गया. बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने घटना को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा है और तत्काल कार्रवाई की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय से केंद्रीय बल तैनात करने का आग्रह किया है.

West Bengal LoP and BJP leader Suvendu Adhikari has written to Union Home Minister Amit Shah & West Bengal Governor La Ganesan requesting them “to urgently deploy Central forces in the wake of Mominpur violence & ransacking of Ekbalpur PS”. pic.twitter.com/49bTyfQZQi

— ANI (@ANI) October 9, 2022