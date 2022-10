Uttarakhand : केदारनाथ में हेलिकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 की मौत

Dehradun : केदारनाथ में हेलिकॉप्टर क्रैश होने से 7 लोगों की मौत हो गई. हादसा केदारनाथ से 2 किमी दूर गरूड़चट्टी में खराब मौसम की वजह से हुआ. मरने वालों में हेलिक़प्टर के पायलट व अन्य शामिल है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने हेलिकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है. सूचना मिलते ही रेस्क्यू के लिए टीम रवाना हो गई है.

#WATCH | Uttarakhand: A helicopter carrying Kedarnath pilgrims from Phata crashes, casualties feared; administration team left for the spot for relief and rescue work. Further details awaited pic.twitter.com/sDf4x1udlJ

— ANI (@ANI) October 18, 2022