उत्तराखंड हादसा : सीएम पुष्कर धामी के साथ शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल के लिए रवाना, रेस्क्यू जारी

Uttarkhand : रविवार को उत्तरकाशी जिले के डामटा में हुए हादसे को लेकरउत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी के साथ शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल के लिए रवाना हो गए है. डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस की टीमें मौके पर भेजी गईं. आनन-फानन में रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है. जबकि घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है. अभी भी पुलिस और एसडीआऱएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी हुई हैं

बता दें कि यमुनोत्री के लिए जा रही एक बस खाई में गिर गई थी. हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास हुआ है. बस में मध्य प्रदेश के श्रद्धालु सवार थे.

वहीं, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात में देहरादून पहुंचकर पुलिस कंट्रोल रूम में उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और उत्तरकाशी में राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली. उसके बाद सीएम चौहान घायल श्रद्धालुओं को देखने के लिए देर रात देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे. उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज में कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी. इलाज के संबंध में डॉक्टर्स से भी चर्चा की.

Uttarkashi bus accident | I’m here at the Disaster Control Room in Dehradun. I’ve taken complete information from the spot. DM, SP, DIG, NDRF and SDRF teams are present at the incident site. 2 persons have not been traced yet. 3 injured admitted to Max hospital: MP CM SS Chouhan pic.twitter.com/CzSYyzHRMw

