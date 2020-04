Corona संक्रमण से बचने के लिए कर रहे नॉन अल्कोहल सैनिटाइजर का इस्तेमाल, तो हो जायें सावधान

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

डॉक्टर ने यह भी बताया कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हाथ थोड़ा रूखा हो जाता है.लेकिन इसके लिए WHO ने एक नया फार्मूला बताया है. WHO की मानें, तो हाइड्रोजन परॉक्साइट और ग्लेशरोल मिला हुआ सैनिटाइजर लगाने से हाथों पर रूखापन नहीं आता है और यह कोरोना वायरस के संक्रमण को भी जल्द खत्म करता है. WHO के द्वारा बनाया गया सैनिटाइजर धनबाद में भी उपलब्ध है.