सनी लियोनी के ‘मधुबन’ गाने पर भड़के यूजर्स, कहने लगे हिंदू धर्म का मजाक बनाकर रख दिया, देखें गाने का VIDEO

Mumbai : बॉलीवुड अभिनेत्री और पॉर्न फिल्मों के लिए फेमस सनी लियोनी अपने नए गाने ‘मधुबन’ को लेकर विवादों में आ गई हैं. ‘ ये दुनिया पित्तल दी’ के बाद कनिका कपूर और सनी लियोनी की जोड़ी मधुबन लेकर आई है. कनिका कपूर ने इसमें अपनी आवाज दी है. यह गाना 22 दिसंबर को रिलीज हुए इन गाने को सनी लियोनी ने अपने ट्विटर खाते से साझा किया. लियोनी ने लोगों से इसे देखने के अपील की. लोगों ने देखा. इसके बाद यूजर्स ने सनी लियोनी पर जमकर गुस्सा निकाला.

इसे भी पढ़ें : जनवरी से मार्च तक झारखंड में एडवेंचर एक्टिविटी का रोमांच, तैयारी में पर्यटन विभाग

ट्विटर यूजर्स ने इस गाने को हिंदू भावनाओं को आहत करनेवाला करार दिया. लोगों ने 1960 में दिलीप कुमार और मधुबाला अभिनीत फिल्म ‘कोहिनूर’ के गाने ‘मधुबन में राधिका नाचे रे’ की याद दिलाई. जिसे रफी मोहम्मद ने अपनी आवाज दी थी और शकील बदायूंनी ने गीत को रचा था. सनी को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा, हाँ देखा और फिर मैंने बॉलीवुड के क्रिंग रीमेक वायरस से उबरने के लिए इसे (कोहिनूर के गाने को) देखा.

एक अन्य ने भी कोहिनूर के गाने को साझा करते हुए सनी लियोनी को लताड़ लगाई. लिखा, मधुबन में राधिका नाचे रे…. क्या आप राधिका के बारे में जानती हैं? देखिए ये खूबसूरत वीडियो. ये भी बॉलीवुड का है.

इसे भी पढ़ें : डिमना-पारडीह के बीच यूटिलिटी सर्विस का खाली जगह बना परेशानी का शबब

New Song Alert 🥰 Party Vibes only with #Madhuban!

Watch here: https://t.co/XdE2BuXlfn

#SunnyLeone #NewSong pic.twitter.com/azjBQGScEW

— sunnyleone (@SunnyLeone) December 22, 2021