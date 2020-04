अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नये ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 60 दिनों के लिए रोकी

Washington: देश-दुनिया कोरोना की जद में है. पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है. इसके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह देश में इमीग्रेशन को अस्थायी रूप से निलंबित करने के अपने कार्यकारी आदेश के तौर पर अगले 60 दिनों के लिए नये ग्रीन कार्ड जारी करने या वैध स्थायी निवास की अनुमति देने की प्रक्रिया पर रोक लगा रहे हैं.

I will be issuing a temporary suspension of immigration into United States. This pause will be in effect for 60 days, after which the need for any extension or modification will be evaluated based on economic conditions at the time: US President Donald Trump pic.twitter.com/sjMpGK6FkF

— ANI (@ANI) April 21, 2020