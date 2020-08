ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में पीएम मोदी का वीडियो, भारतीय वोटर्स को लुभाने की कोशिश

Washington. अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं. अमेरिका में भारतीय वोटरों को लुभाने की कोशिश जारी है. अमेरिका में करीब 20 लाख से अधिक भारतीय मूल के मतदाता हैं. इन मतदाताओं को लुभाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान प्रबंधकों ने वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमेरिका दौरे और डोनाल्ड ट्रंप भी हैं.

America enjoys a great relationship with India and our campaign enjoys great support from Indian Americans! 👍🏻🇺🇸 pic.twitter.com/bkjh6HODev

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) August 22, 2020