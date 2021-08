अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- अफगानिस्तान में जमीनी स्तर पर चल रहा है काम, सभी को सुरक्षित निकालेंगे

Wahington: अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर तीखी आलोचना का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने फिर सफाई दी है. अपने नागरिकों और सहयोगियों को बाहर निकालने में हो रही दिक्कतों के बारे में उन्होंने कहा कि हमने काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षित बनाया है. उन्होंने अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया. इस समय अफगानिस्तान में 6000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं.

Since I spoke on Monday, we have made significant progress on the ground in Afghanistan. pic.twitter.com/BDtK9kRHeb

— President Biden (@POTUS) August 21, 2021