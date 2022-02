US काउंसिल जनरल मेलिंडा पावेक ने की सीएम हेमंत से मुलाकात

Ranchi: यूएस काउंसिल जनरल इन कोलकाता मेलिंडा एम.पावेक (Melinda Pavek) सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की. मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी. मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, उद्योग विभाग की सचिव पूजा सिंघल एवं यू.एस. काउंसिल जनरल इन कोलकाता के सहयोगी पॉलीटिकल/इकोनॉमिक ऑफिसर ट्रेविस कॉबेरली, इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट संगीता डे चंदा, मीडिया स्पेशलिस्ट दीपा दत्ता एवं फॉरेन सर्विस नेशनल इन्वेस्टिगेटर अभिजीत शर्मा उपस्थित थे.

Today Chief Minister @HemantSorenJMM & other senior officials met @USAndKolkata delegation led by Consular General Melinda Pavek. Both sides had meaningful conversation on strengthening relationships & technical knowledge sharing across key sectors for state’s economic growth. pic.twitter.com/HiNhXtWooV

इसके बाद मेलिंडा पावेक ने झारखंड सरकार के वन विभाग, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, एल. खियांगते के साथ बैठक की.

In Ranchi, #CGPavek discussed environment, biodiversity conservation, mining, air quality, and climate action plans during her meeting with Lalbiaktluanga Khiangte, IAS, Addnl Chief Secretary, Dept of Forests, Environment and Climate Change, Govt of Jharkhand. #ClimateAction pic.twitter.com/LijOUVzdbR

— US Consulate Kolkata (@USAndKolkata) February 14, 2022