Case_Of_Treason : असम को देश से अलग कर देंगे वाले बयान पर हंगामा, JNU छात्र शरजील इमाम पर देशद्रोह का केस

NewDelhi : नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान JNU के छात्र शरजील इमाम के असम को भारत से अलग करने वाले बयान पर हंगामा मच गया है. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस वीडियो को शाहीन बाग का बताते हुए दावा किया कि वहां भारत के टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है.

वहीं असम के मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन के मुख्य आयोजक शरजिल के इस राष्ट्रविरोधी बयान पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कराने का फैसला लिया है.

दोस्तों शाहीन बाग़ की असलियत देखें: १)असम को इंडिया से काट कर अलग करना हमारी ज़िम्मेदारी २)”Chicken Neck” मुसलमानो का है ३)इतना मवाद डालो पटरी पे की इंडिया की फ़ौज Assam जा ना सके ४)सारे ग़ैर मुसलमानो को मुसलमानों के शर्त पर ही आना होगा If this is not ANTI NATIONAL then what is? pic.twitter.com/kgxl3GLwx1

GP Singh, ADGP Law & Order, Assam Police: An FIR has been lodged against Sharjil Imam for his speech and inter alia commission of offence u/s 13 (1)/18 of the UA(P)ACT read with section 153 A, 153 B and 124 A IPC at Guwahati Crime Branch Police Station. pic.twitter.com/Q755Z2O6x7

— ANI (@ANI) January 25, 2020