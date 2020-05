UP: सब्जी विक्रेताओं की पिकअप वैन को ट्रक ने मारी टक्कर, छह की मौत-एक जख्मी

Etawah (UP): लॉकडाउन के बीच हादसे की खबर अमूमन रोजाना ही सामने आ रही है. ताजा मामला यूपी के इटावा जिले का है. जहां जिले के बकेवर कस्बे से इटावा की थोक सब्जी मंडी में खरीददारी करने आ रहे विक्रेताओं की पिकअप वैन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे छह लोगों की मौत हो गयी तथा एक अन्य घायल हो गया.

इसे भी पढ़ेंःआज दस्तक देगा #SuperCyclone “अम्फान”, जानें झारखंड में कितना होगा इसका असर

घटना की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि नगर के थाना फ्रैंडस कालोनी क्षेत्र के अन्तर्गत एनएच 2 राजमार्ग पर 19 मई की रात करीब दस बजे बकेवर कस्बे से सब्जी विक्रेता पिकअप वैन में सवार होकर इटावा नई मंडी में सब्जी खरीदने आए थे. लॉकडाउन के चलते सब्जी मंडी रात दस बजे से सुबह चार बजे तक खुलती है.

6 farmers killed & 1 injured after the pickup-truck in which they were travelling collided with another truck in Friends Colony area of Etawah, last night. R Singh, SP City says, “Farmers were going to market to sell jackfruit. Injured person admitted at Saifai Medical College”. pic.twitter.com/lu2dkGaEME

— ANI UP (@ANINewsUP) May 20, 2020