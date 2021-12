UP इलेक्शन : BJP के नारे में उर्दू शब्द होने पर जावेद अख्तर का ‘तंज’, सोशल मीडिया हुए TROLL

Mumbai : बॉलीवुड फिल्मों के लेखक और गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) अक्सर विवादों में बने रहते हैं. अभी ताजा मामले में जावेद ने ऐसा ट्वीट किया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगाई गई. दरअसल जावेद अख्तर ने यूपी बीजेपी (UP BJP) के एक नारे को लेकर तंज किया था.

इसे भी पढ़ें:गड़बड़झालाः झारखंड में 65 हजार बीपीएल किसानों ने बेचा 400 से 1000 क्विंटल तक धान, अब हो रही है जांच

जावेद अख्तर ने ट्वीट किया कि यूपी बीजेपी का नारा देखकर अच्छा लगा ‘सोच ईमानदार, काम दमदार’ लेकिन इसमें चार में से तीन शब्द उर्दू के हैं, ईमानदार, काम और दमदार.

Nice to see that the slogan of UP BJP “ soch imaandar kaaam dumdaar “ has out of four three urdu words , imaandar , kaam and Damdar .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 7, 2021