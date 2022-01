UP Election : BJP ने जारी की पहली लिस्ट, गोरखपुर शहर से योगी लड़ेंगे चुनाव, केशव मौर्य सिराथू से

Lucknow : भाजपा ने पहले दो चरणों के लिए अपने 105 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे. वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से पार्टी के उम्मीदवार होंगे. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को 105 प्रत्याशियों की सूची जारी की. प्रेस वार्ता में धर्मेंद्र प्रधान के साथ राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी उपस्थित थे.

गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ

सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य

मथुरा से पंडित श्रीकांत शर्मा

मेरठ से कमल दत्त शर्मा

कैराना से मृगांका

बड़ौत से केपी मलिक

बुढ़ाना से उमेश मलिक

नोएडा से पंकज सिंह

स्याना से शिवेंद्र सिंह लोधी

मुफ्फरनगर से कपिल देव शर्मा

सरधना से संगीम सोम

छपरौली से सहेंद्र सिंह रमाला

मेरठ कैंट अमित अग्रवाल

मुरादनगर से अजीतपाल त्यागी

भाजपा को छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वह 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज रहेगी. चुनाव के समय में नेताओं का दल बदलने का सिलसिला चल रहा है. आज भाजपा से कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं.

