Ungrateful: कर्नाटक में कोरोना वायरस सर्वे के लिए गई आशा कार्यकर्ताओं से बदसलूकी, जांच तेज

Bengaluru: कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं. कर्नाटक में कोरोना वायरस को लेकर सर्वे किया जा रहा है. कोरोना वायरस सर्वे पर गयी आशा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है.

कर्नाटक में गुरुवार को अल्पसंख्यक बहुल कुछ क्षेत्रों में कोरोना वायरस सर्वे करने गई आशा कार्यकर्ताओं से कथित तौर पर बदसलूकी की गई. जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है.

I have appointed Pulikeshi Nagar ACP Tabarak Fathima to investigate the matter. A case will be registered&action will be taken. Asha workers will be protected by the police to carry out the their functions: Bengaluru Police Commissioner Bhaskar Rao. #Karnataka https://t.co/u1tEKmXIAZ pic.twitter.com/BAxEwxCWse

बेंगलुरु के पुलिस कमीश्नर ने कहा है कि मामले की जांच के लिए पुलकेशी नगर के एसीपी तबारक फातिमा को जिम्मेदारी दी गयी है. जल्द ही मामला दर्ज किया जायेगा. साथ ही कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को काम के दौरान सुरक्षा दी जायेगी.

दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम से लौटे लोगों से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के खतरे के मद्देनजर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) घर-घर जाकर सर्वे कर रहे हैं.

#WATCH Karnataka: An Asha worker, Krishnaveni says she was attacked in Byatarayanapura, Bengaluru while collecting data on #coronavirus. Says, “The problem started when an announcement was made against us from a mosque, whoever made that announcement should be arrested”.(April 1) pic.twitter.com/9jBT9q7K0L

