आज से दो दिनों के प. बंगाल दौरे पर पीएम मोदी, ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करने की संभावना

New Delhi: सीएए और एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल में जारी भारी विरोध के बीच शनिवार से प्रधानमंत्री मोदी दो दिनों की बंगाल यात्रा पर रहेंगे.

शनिवार को वो कोलकाता पहुंचेंगे. पीएम शनिवार-रविवार को कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे.

इसके अलावा पीएम मोदी अन्य धरोहर इमारतों को भी राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में चार धरोहर इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली पश्चिम बंगाल यात्रा है. बीजेपी के लिए पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल यात्रा के अलग मायने हैं, लेकिन इस बार के दौरे को राजनीतिक नहीं बताया गया है.

पीएम मोदी रविवार को कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे. पीएम मोदी शनिवार और रविवार को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

वे कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के वर्तमान एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन फंड के लिए 501 करोड़ रूपये का चेक भी भेंट करेंगे.

इसके साथ ही पीएम मोदी शनिवार को कोलकाता में चार धरोहर इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इन इमारतों में पुरानी करेंसी बिल्डिंग, बेल्वेदेरे हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल है.

दरअसल केंद्र सरकार विभिन्न मेट्रो सिटी, जैसे- कोलकाता, दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद और वाराणसी में प्रसिद्ध इमारतों के आसपास सांस्कृतिक स्थलों का विकास कर रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रविवार को यहां एक कार्यक्रम में मंच साझा करने की संभावना है. तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी.

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘ जहां तक हमें मालूम है, वह (ममता बनर्जी) 12 जनवरी को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी जहां प्रधानमंत्री भी मौजूद होंगे.’ सूत्रों ने बताया कि राजभवन में मोदी और बनर्जी की एक बैठक होगी.

